Cuscini antireflusso | servono davvero? Tutti i pro e i contro

Non è raro che i neonati e i lattanti soffrano di reflusso, anzi: generalmente questa problematica, che si verifica con vere e proprie eruttazioni di latte dopo ogni pasto o quasi, si presenta con maggior frequenza verso i due mesi e rimane così fino al 6° mese, per poi iniziare a regredire, in concomitanza con l'inizio dello svezzamento e la conseguente assunzione di cibi solidi in associazione al latte. Il reflusso si risolve definitivamente entro l'anno di età nell'85% dei casi, nel 95% entro i 18 mesi e, in generale, il reflusso gastroesofageo, ossia, il reflusso che causa complicanze, è poco comune.