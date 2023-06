Cracovia 2023 atletica | Ceccarelli oro nei 100 metri

(Di venerdì 23 giugno 2023) In 10.13 Samueleha vinto la medaglia d’oro nei 100nella sua gara della division 1 degli Europei a squadre dileggera in corso a Chorzow con il tempo di 10.13. Il velocista azzurro ha eguagliato il primato personale ottenuto al Golden Gala di Firenze. Argento all’olandese Raphael Bouju in 10.14 e bronzo al britannico Jeremiah Azu in 10.16. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Cracovia 2023, nuoto sincronizzato: oro a Minisini-Ruggiero Adnkronos

