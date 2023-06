Cracovia 2023 | atletica | Ceccarelli oro nei 100 metri in 10 13**

(Di venerdì 23 giugno 2023) Chorzow, 23 giu. (Adnkronos) – Samueleha vinto la medaglia d’oro nei 100nella sua gara della division 1 degli Europei a squadre dileggera in corso a Chorzow con il tempo di 10.13. Il velocista azzurro ha eguagliato il primato personale ottenuto al Golden Gala di Firenze. Argento all’olandese Raphael Bouju in 10.14 e bronzo al britannico Jeremiah Azu in 10.16. L'articolo CalcioWeb.

Ai Giochi Europeiin Polonia Samuele Ceccarelli conquista l'oro nei 100 metri piani correndo in 10.13, e ... l'Italia sale in testa al medagliere dinella seconda giornata dei giochi con 8 ...Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri nella sua gara della division 1 degli Europei a squadre di atletica leggera in corso a Chorzow con il tempo di 10.13. Il velocista azzurro ...L'Italia balza in testa al medagliere ai Giochi Europei in corso di svolgimento a. La selezione azzurra ha vissuto una seconda giornata trionfale: 14 medaglie di cui 6 d'oro, 5 d'argento e 3 di bronzo. Il totale sale così a 7 ori, 7 argenti e 8 bronzi. Le soddisfazioni più ...

Risultati Giochi Europei di Cracovia 2023: Tutte le medaglie dell ... Olympics

Lo sprinter toscano ha trionfato nella stadio Chorzow, a Cracovia, eguagliando il suo personal best realizzato al Golden Gala di Firenze lo scorso anno. "Ho sostituito degnamente Jacobs", ha detto ...In 10.13 Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri nella sua gara della division 1 degli Europei a squadre di atletica leggera in corso a Chorzow con il tempo di 10.13. Il velocista ...