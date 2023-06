Covid | sentenza del tribunale militare di Napoli assolve militare senza mascherina e con esenzione | Il fatto non sussiste | la scienza smascherata

(Di venerdì 23 giugno 2023) La recentissimadeldidi non luogo a procedere sulla disobbedienza all'obbligo di indossare laanti-offre spunti di grande interesse anche per la giurisdizione ordinaria Ordine aldi indossare laanti-Ordine giuridica

... aveva cercato di giustificare la legge perché avrebbe contribuito a prevenire la diffusione della- 19. Tuttavia, nella sua, il tribunale con sede a Lussemburgo ha stabilito che la ......durante la seduta della terza commissione a poche ore dalladi assoluzione emessa dal tribunale di Ferrara per lo spettacolo itinerante durante le fasi più critiche della pandemia di, ...Tuttavia emise unada scontare fino all'ultimo giorno, senza abbuoni. La pena in Germania ... Le cifre variano di anno in anno: nei due anni del, a causa della convivenza forzata, la ...

Covid, Cecchi Paone condannato per aver diffamato FdI ilGiornale.it

Nessuna voglia di mandare qualcuno sul rogo, né tantomeno di pronunciare sentenze quando le indagini sono solo agli inizi. Se così fosse non potremmo definirci garantisti ...Assolto dall’accusa di violenza sessuale su una turista americana di 34 anni. E’ la sentenza pronunciata ieri dal collegio presieduto da Luisa Carta con giudici a latere Giulia Marozzi e Stefania Leti ...