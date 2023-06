Covid | archiviazione a Roma per gli ex ministri Speranza | Lorenzin e Grillo

in Val Seriana,per Conte e Speranza Secondo il Tribunale dei ministri, "il fatto non sussiste". Sposata la linea della Procura di Brescia che aveva sollevato... Effetto, 13%...Nel decreto diviene detto infine che 'nelle norme primarie indicate non si fa riferimento all'obbligo di costituire il Comitato nazionale per la Pandemia'. ANSA redazione 23/06/2023 9 ...... in merito al troncone dell'inchiesta legata alla gestione della pandemia di- 19, avviata a ... hanno scritto i giudici nel decreto di. "L'istituzione del Sottocomitato appare un'...

Covid, archiviazione a Roma per Speranza, Lorenzin e Giulia Grillo Agenzia ANSA

Per il Tribunale dei Ministri, "non vi era alcun obbligo relativo all'istituzione del Sottocomitato per la pandemia, ma una semplice facoltà rimessa a valutazione discrezionale del Comitato scientific ...Sono stati archiviati i casi, legati a un'inchiesta Covid, degli ex ministri della Salute Roberto Speranza, Beatrice Lorenzin e Giulia Grillo. Lo ha deciso il Tribunale dei ministri di Roma in riferim ...