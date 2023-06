(Di venerdì 23 giugno 2023) Ha accolto suo marito nell’appartamento dove vivevano per farglire i. Ma lui ha costretto lei e iad andarsene: e ora insieme neldello stesso stabile. Pochi metri quadrati con i materassi a terra, senza luce né acqua. È la storia di una donna – raccontata dalla Gazzetta di Mantova – che ha allertato gli assistenti sociali, che le hanno fatto visita constatando di persona in che condizioni è costretta a. La soluzione alla situazione c’è, le hanno spiegato: deve aspettare che il divorzio che otterrà nel suo Paese d’origine diventi effettivo anche in Italia, in modo da riprendere possesso dellae far sì che il marito sconti altrove i. “Se la signora farà tutti i passi necessari – ha spiegato l’assessore al Welfare ...

Non mi piace guardarmi, ma miami. Ne ho visti alcuni l'altra sera. Abbiamo ancora due episodi da vedere: il funerale e il finale. Quindi non ditemi cosa succede " ha detto. ...... va in ospedale per ammazzare ladi Demir. Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha sfugge all'aggressione Mentre Behice sta per portare al termine il suo piano, Zuleyha si sveglia e laa ...Infine, Sabahattinla sua exSermin a presentarsi in procura e a confessare di aver incastrato Julide facendo trovare nel suo appartamento dei soldi legati a un caso di corruzione. ...

Costringe la moglie coi figli a vivere in garage mentre lui sconta i domiciliari in casa Il Fatto Quotidiano

A processo marito e suoceri di un’infermiera dell’Est: le impedivano di avere contatti e la “scortavano” al lavoro ...Una donna a Mantova è costretta a vivere con i suoi figli per paura del marito: gli assistenti sociali sono intervenuti così da consentire alla ...