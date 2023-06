Cos’è la “fun-flation” | che ci regala un’estate cara ma divertente

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 giugno 2023) Meglio un concerto o una lavatrice? Un viaggio o un’auto? Un’inflazione fastidiosamente alta, come le temperature di questi giorni, sembra destinata a persistere, costringendo le banche centrali a infliggere ulteriori dolori a consumatori e imprese, aumentando ancora e ancora i costi di finanziamento. Eppure non pochi economisti hanno individuato una tendenza insolita per l’estate: i consumatori continuano a spendere per esperienze costose ma divertenti, dalle serate fuori ai concerti, nonostante l’aumento dei prezzi. E si sa, più si spende, più c’è domanda, più l’inflazione tiene il passo. E così, per assurdo, mentre si tenta di frenarla, essa se non aumenta, certamente ci mette molto di più a ripiegare. I presidenti delle banche centrali di entrambe le sponde dell’Atlantico, Usa e Ue in testa, racconta il New York Times, stanno lanciando l’allarme. La Banca d’Inghilterra, per ...