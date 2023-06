Confindustria | Giovani imprenditori | Pnrr chiodo fisso | macchina dello Stato è in panne

(Di venerdì 23 giugno 2023) “Non ci accontenteremo di ascoltare rimpalli di responsabilità, né sul presente né sul passato. E non ci metteremo il cuore in pace ascoltando la lista delle inefficienze della Pa. Il nostroè che ilsia implementato, con decisione”. Così il presidente deidi, Riccardo Di Stefano, ammonisce l’esecutivo dal palco del 52esimo convegno nazionale di Rapallo. “Il Governo è riuscito a portare a casa una maggiore flessibilità nell’attuazione del Piano. Siamo consapevoli delle sue difficoltà, arrivato a corsa già iniziata. Ma laè inda anni e dobbiamo rivolgerci a voi, che oggi ne siete alla guida”, incalza, rivolgendosi ai ministri presenti all’assise ...

