Confindustria | Di Stefano Giovani imprenditori | Governo alzi l’asticella della lotta all’evasione

(Di venerdì 23 giugno 2023) “Parliamoci chiaro: tempi, modi e luoghi dell’evasione fiscale sono noti. I mezzi per combatterla, anche. Cosa è mancato, allora? Solo la determinazione politica e amministrativa di aggredirla”. Così il presidente deiindustriali di, Riccardo Di, dal palco del 52esimo convegno nazionale a Rapallo, invitando “con forza ilad alzare”, nella. “L’ingiustizia e l’ammanco di risorse che l’evasione determina sono indegne di un Paese civile. Non c’è altro modo per dirlo. Che sia grande o piccola – aggiunge Di– la sua gravità non cambia. Perché entrambe ci parlano di un rapporto distorto con la cosa pubblica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR; Riccardo Di, presidente Giovani Imprenditori. I lavori terminano domani. Anche in ...Lo dice in una notaMai, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Informazioni sull'... la FIOM Genova: 'Si al vaccino, No all'arroganza di' Posted on 24 Agosto 2021 24 ...... Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR; Riccardo Di, presidente Giovani Imprenditori. Hotel Excelsior Palace. I lavori ...

Giovani Confindustria: Di Stefano, incertezza alta e rischi, Italia forte ... Borsa Italiana

È la richiesta del presidente di Giovani imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, al convegno nazionale di Rapallo 'Nuova Frontiera. Direzione 5.0'. Questo "farà bene al Paese, non solo ..."Il nostro chiodo fisso è che il Pnrr sia implementato, con decisione" con "sforzi che assomiglino più a uno scatto di Formula 1 che a una gara fra tricicli". (ANSA) ...