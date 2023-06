Condò | «Lukaku? Non capisco il Milan! Inter e Frattesi…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 23 giugno 2023)in collegamento video con gli studi di Sky Sport, ha espresso la sua opinione riguardo l’esse del Milan per Romelue Davide Frattesi, facendo riferimento all’. DERBY DI MERCATO – Derby di mercato trae Milan per Davide Frattesi, Marcus Thuram e non solo! Ne parla Paolosu Sky Sport: «Derby di mercato? Mi è incomprensibile come al Milan sia venuto in mente di provare a portare viaall’, perché è sempre stato estremamente chiaro nelle sue scelte e quindi lo considero un giocatore che in Italia non andrà mai in una squadra differente dall’. Poi il Milan fa bene a inserirsi per Frattesi perché è il giocatore italiano contendibile piùessante di tutti. Mi sorprende ...