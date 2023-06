... a poche ore dalla fine del, lo stesso Chris Martin ha voluto ringraziare pubblicamente, attraverso i social. Napoli incanta i, Chris Martin: 'Grazie assaje Napule' In uno stadio ...Nelle immagini un emozionante estratto di 'Fix you', penultima canzone in scaletta, al termine della quale il frontman deiringrazia il Maradona. (video Instagram @) ...Impossibile non iniziare dall'attesissimo ritorno dei, che nell'immensa cornice di San ... Gratis Tra gli appuntamenti gratuiti del nuovo fine settimana, ilall'Auditorium di Milano ...

Concerto Coldplay a Napoli, notti di magia: «Ok dentro lo stadio ma il rientro un incubo» ilmattino.it

I Coldplay omaggiano Napoli allo Stadio Maradona con un brano di Pino Daniele. E nel pubblico c'è la figlia Sara. Guarda il video su Amica.it ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...