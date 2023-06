(Di venerdì 23 giugno 2023) Ora che l’acqua si è ritirata e il fango ha preso a seccare i romagnoli devono fare i conti con ciò che rimane delle loro case: tra arredamenti danneggiati al punto di dover essere buttati e pareti che continuano a trasudare umidità, rendendo gli ambienti malsani e ben poco vivibili. È il momento della conta dei danni, quello in cui la realtà si presenta alle vittime dell’e le lascia, se non inermi, ché i romagnoli non lo sono e lo abbiamo ben visto, di certo atterriti.Ma qualcosa, in attesa di grandi lavori di ristrutturazione, si può fare e qualcos’altro, invece è assolutamente da evitare,spiega l’architetto Vincenzo Polimeni, AD di Facile Ristrutturare: “Abbiamo pensato di usare a favore del maggior numero di persone possibile le competenze del nostro Ufficio Tecnico - spiega Polimeni - affinché sappiano...

... letture e spettacoli che avrannotema il mare, le onde ed i viaggi. Piazza Scacchiera si ...di sensibilizzare i più piccoli alle buone abitudini che possano salvaguardare l'ambiente e...... è fondamentale non isolarsi per curare il proprio benessere, ma anche peril legame con ... E cheper le neomamme, si tratta solo di un periodo che, una volta superato, rimarrà un brutto ...... per raccontare l'evoluzione di startup e imprese non solo a livello finanziario, mafrutto delle connessioni con un territorio dae salvaguardare. 'Da sempre SIOS costituisce il ...

Come preservare la casa da una alluvione Panorama

Come restare in forma in estate: consigli Seguire una dieta in estate è impensabile e, infatti, per restare in forma in estate, non occorre seguire una dieta, ma prestare attenzione a quello che si ...