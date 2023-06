Come il relitto del Titanic ha mascherato l’eco dei resti del Titan | la spiegazione del sommergibilista

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il sommergibileè imploso istantaneamente durante il percorso per raggiungere ildel, che giace a 3800 metri di profondità. Le cinque persone a bordo sono state dichiarate morte. Scomparso da domenica, le ricerche delerano continuate anche dopo le 96 ore di autonomia di ossigeno. Fino a ieri, quando un funzionario della Guardia Costiera di Boston ha ufficializzato la tragedia. Abbiamo chiesto chiarimenti tecnici al Capitano di vascello Daniele Ruggeri Capo Ufficio Ricerca e Sviluppo presso il Reparto Sommergibili della Marina militare italiana. Comandante,è potuto accadere che ilabbia perso il contatto con la nave madre da cui è partito?Le cause possono essere molteplici. Nell’ambiente sottomarino, per le particolari leggi ...

