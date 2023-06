“Colpa di un insetto” Damiano | morto a 41 anni durante il lavoro La puntura | poi la drammatica corsa in ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 giugno 2023) Muore per choc anafilattico dopo ladi un. Si chiamavaIob, ed era uno stimato imprenditore agricolo di 41di Tarcento, vicino Udine. È successo tutto nella giornata del 22 giugno, quando l’uomo è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva del nosocomio di Udine. Il fattaccio qualche ora prima,la mattinata dello stesso giorno. Da quello che dichiarano le autorità locali, la tragedia ha avuto luogo nella campagna di Tarcento, dove l’uomo stava lavorando. Poi,quella che sembrava una solita giornata,Iob è stato punto da un, si presuppone un’ape. >> Malore in spiaggia, donna muore davanti ai bagnanti. È la seconda vittima in pochi giorni A questo punto ...