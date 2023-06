Club sauditi puntano l’attaccante del Napoli | l’affare può concludersi

(Di venerdì 23 giugno 2023) Terminata la stagione il calciomercato sta prendendo tutta la scena: molte trattative sono già in fase avanzata mentre altre sono pronte a decollare PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Terminata la stagione il calciomercato sta prendendo tutta la scena: molte trattative sono già in fase avanzata mentre altre sono pronte a decollare. Ovviamente iinglesi saranno i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...potrebbe essere Marcelo Brozovic che sarebbe sempre più vicino al passaggio all'Al Nassr con iche sarebbero disposti a far salire l'offerta oltre i 20 milioni in modo da accontentare il...A svelarlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che sul suo sito scrive: "Molti, infatti, hanno messo gli occhi su Hirving Lozano, come riportato anche da Lyall Thomas ...Il suo è solo l'ultimo dei nomi nella lista deidell'Arabia Saudita, come Koulibaly, Mendy e Ziyech. I numeri di Lozano al Napoli Arrivato in Serie A nel 2019, il messicano (classe 1995), con la ...

ULTIM’ORA Sky UK - Lozano, assalto dei club sauditi: il messicano ha aperto all’addio! Tutto Napoli

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il messicano ha ancora un solo anno di contratto con il club partenopeo.NAPOLI (ITALPRESS) - Marcelo Brozovic, cercato dall'Al-Nassr, ...