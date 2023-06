Clochard ucciso a Pomigliano d' Arco | convalidato l' arresto dei due minorenni

...per le indagini preliminari del tribunale per i minori di Napoli ha convalidato il fermo emesso nei confronti dei due sedicenni accusati di aver percorso a morte ildi origini ghanesi...Già, perché - a seguire la ricostruzione della Procura per i minori - c'è un punto che aggiunge sconcerto alla terribile fine riseravata alghanese per mano (è l'ipotesi) di due sedicenni: i ...La7.it - Cosa è successo Alcune centinaia di persone hanno partecipato ieri sera alla fiaccolata per ricordare Frederick Akwasi Adofo, il 43enne senzatetto,a calci e pugni da due 16enni a ...

Clochard ucciso a Pomigliano d'Arco: «Frederick attirato in trappola da finti amici e massacrato» ilmattino.it

Il corteo è partito dal supermercato dove il 43enne chiedeva l'elemosina. Fu preso a calci e pugni da due 16enni ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...