Clochard ucciso a botte | i due 16enni | ' Siamo stati noi ma ci ha provocato' Con la vittima si erano ' dati il cinque'

a botte, il gip convalida il fermo e dispone il carcere per i due 16enni accusati di omicidio Il gip del tribunale dei Minorenni di Napoli ha convalidato il fermo per i due ragazzi di ...Hanno confessato l'aggressione, che, però, a loro dire, sarebbe scattata dopo una provocazione, aggiungendo anche che non avevano alcuna intenzione di uccidere: è una versione dei fatti a cui il gip ...I due ragazzi hanno affermato, invece, di essere stati costretti a reagire, perché insultati e perché ilavrebbe tentato, secondo la loro versione, di aggredirli. Una versione dei fatti ...

Clochard ucciso a Pomigliano, i fermati: "Siamo stati noi ma lui ci ha provocato" TGCOM

