Cimitero dei Feti | Roma | “I dati delle donne non potevano essere diffusi” Maxi multa

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il Garante per la privacy ha sanzionato con unadi 176mila euro il comune diCapitale e di 239mila euro l’Ama, società in-house a cui è affidata la gestione dei servizi cimiteriali, per aver diffuso iche avevano abortito, indicandoli su targhette apposte sulle sepolture deldeiFlaminio. La vicenda era venuta alla luce nel 2020. Ora il Garante per la privacy ha stabilito laperCapitale e Ama, in quanto isull’interruzione di gravidanza rientrano tra irelativi alla salute, di cui è vietata laone, e non solo: “la legge 194 del 1978 prevede un rigoroso regime di ...