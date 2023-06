Ciclismo | Tricolori Longo Borghini campionessa crono per settima volta

Ilitaliano si è dato appuntamento in Trentino in questi giorni, per la disputa del Campionato Italiano su strada 2023 che assegna una serie di maglieper specialità e categoria. Il ......didi Imola nel 2020, organizzati in soli 21 giorni in piena pandemia e che assegnarono 4 maglie iridate (crono e strada per Uomini e Donne Elite), si sono succeduti ben 8 titoli..., Filippo Ganna è ancora il re della cronometro. Battuti Cattaneo e Sobrero. Per altri 12 ... Calendario deiVenerdì la cronometro donne e sabato la prova in linea uomini; un percorso ...

Cronometro tricolore, ancora una conferma per Elisa Longo Borghini La Gazzetta dello Sport

La fuoriclasse piemontese, su un percorso di 25,7 Km, ha preceduto Cavalli e Vigilia SARCHE (ITALPRESS) - Nel duello pronosticato alla vigilia ...Elisa Longo Borghini si conferma sul tetto d’Italia vincendo la prova a cronometro donne Elite dei Campionati Italiani di ciclismo 2023 di Comano Terme. La piemontese della Trek Segafredo taglia il tr ...