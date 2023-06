Ciclismo | Campionati Italiani 2023 cronometro donne Elite oggi in tv | orari e diretta streaming

(Di venerdì 23 giugno 2023) Idisu strada proseguonocon lafemminile riservata alla categoria, che si sfidano in Trentino su una prova di 25,7 chilometri con partenza e arrivo a Sarche. Si tratta dello stesso percorso della prova maschile: al via sono attese 44 atlete e gli occhi saranno ovviamente puntati su Elisa Longo Borghini, classe 1991 e a caccia della quarta maglia tricolore consecutiva ae l’ottava della carriera. Tra le avversarie più temibili spiccano Vittoria Guazzini e Marta Cavalli, sul podio con Longo Borghini lo scorso anno. Curiosità anche intorno alla prova di Letizia Paternoster.: IL CALENDARIO ...

, Filippo Ganna è ancora il re della cronometro. Battuti Cattaneo e Sobrero. Per altri 12 ...al Giro di Svizzera a causa dei problemi di stomaco si è presentato in Trentino aprendo i...Secondo giorno deiitaliani di2023 a Comano Terme. Oggi sarà il turno della gara a cronometro delle donne élite ed under23: guarda il ...Si tinge d'argento l'avventura tricolore della Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista nella prima giornata deiitaliani dia Comano Terme (Trento). Oggi, nella cronometro individuale Donne Juniores (partenza da Dro, arrivo a Sarche dopo 14 chilometri e mezzo), le ' panterine ' sono salite ...

Filippo Ganna è il re della cronometro: è lui il Campione d’Italia per la quarta volta. Missione tricolore ai Campionati nazionali in Trentino, sabato la gara in linea. Ciclismo, Filippo Ganna è ancor ...Il talentuoso friulano ha interpretato la gara nel modo giusto, sprigionando una considerevole potenza e riuscendo a leggere perfettamente, dal punto di vista ...