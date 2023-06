Ci commuoviamo per il sottomarino e poi | Massimo Cacciari | la bordata sul Titan

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 giugno 2023)è stato uno degli ospiti di Lilli Gruber nella puntata di Otto e Mezzo di venerdì 23 giugno. La discussione è stata incentrata soprattutto sul governo di Giorgia Meloni, le difficoltà politiche generate dalla morte di Silvio Berlusconi e il caso riguardante la ministra Daniela Santanché. A un certo punto è però stata affrontata la questione dell'immigrazione, con l'ex sindaco di Venezia che ha offerto uno spunto di riflessione. “Il Mediterraneo continua a essere un problema - ha dichiarato - dovremmo cercare aiuto in Europa per affrontare la questione oppure ormai ce la mettiamo via come la guerra in Ucraina. Va bene la guerra, vanno bene i morti ammazzati nel Mediterraneo e poi ciper il”.ha ovviamente fatto riferimento alla vicenda del ...