Chirico contro i napoletani | “Vivete di dispetti! Noi juventini siamo la vostra ossessione”

(Di venerdì 23 giugno 2023) Nel corso di un’intervista nello studio di 7 Gold, Marcello, giornalista di fede juventina, ha colpito il Napoli con una frecciatina. Situazione cruciale in casa Juventus, poiché si sta definendo il futuro della direzione sportiva: si attende con ansia l’arrivo di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo, protagonista di spicco nella straordinaria stagione del Napoli culminata con la vittoria dello scudetto, ha ancora un anno di contratto con il Napoli e il presidente De Laurentiis si è inizialmente opposto con grande veemenza a questo ‘particolare’ tanto da desistere nel liberarlo per passare ai rivali storici. Durante la trasmissione “Il Processo” su 7 Gold, Marcelloha espresso senza mezzi termini il suo pensiero: “Perché il Napoli non concede il via libera all’attuale Direttore Sportivo degli azzurri per andare alla Juventus? È ...

...presentato un ricorso al TARla squalifica di 2 anni inflittagli dalla FIGC, e una significativa parte dei tifosi juventini esulta, come dichiarato in un recente articolo da Marcello. ...Commenta per primo Non era stato uno sbaglio quello di non inserire il nome della Juventus nel tabellone dei club ammessi alla prossima Conference League . Quelli di Nyon sapevano già che Madama ...... sembra un quadro di De, è tutto sospeso, abbiamo l'impressione che il non detto pesi più ... ma solo per poche righe - delle leggi razziali e delle persecuzionigli ebrei. Il ghetto di ...

Chirico: 'Under 21 penalizzata, rivincita degli juventini contro la Figc ... Calciomercato.com

L'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli ha presentato un ricorso al TAR contro la squalifica di 2 anni inflittagli dalla FIGC, e una significativa parte dei tifosi juventini esulta, come dichiar ...Marcello Chirico critica la decisione di De Laurentiis di bloccare Giuntoli, affermando che si tratta solo di un dispetto alla Juventus.