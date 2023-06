Chiavari | 33enne non vedente allontanato dalla spiaggia | “Non può stare qui” L’ignobile “furia cieca” di 2 turisti milanesi

(Di venerdì 23 giugno 2023)” di due. “Se suo figlio è cieco in questanon deve venire”. È quanto si è sentita rispondere Loredana, la madre di Emanuele, unsullapubblica di, in Liguria, domenica scorsa. A denunciare l’episodio è Nicolò Pagliettini, pre

Chiavari, episodio choc al mare: “Se suo figlio è cieco non deve venire su questa spiaggia” Genova24.it

