Chiariello | “Osimhen e Kim via da Napoli Ecco la verità”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il giornalista Umbertoha discusso la possibilità di cessione di due star del, Victore Kim Min Jae. NOTIZIE CALCIO. Il futuro di due pilastri del, Victore Kim Min Jae, è incerto, stando a quanto riferito dal giornalista Umberto. Il veterano della penna, profondamente coinvolto nelle vicende del, ha discusso del mercato internazionale in un recente intervento su RadioCentrale.ha parlato apertamente della strategia del, dicendo: “De Laurentiis non vorrebbe vendere. Ma adesso il PSG ha 200 milioni da spendere dopo la cessione di Mbappé. Come puoi dire di no a 150 milioni? Dobbiamo ...