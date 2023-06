... il terzino destro spagnolo, 33 anni, è legato alcon un contratto fino al 2024, ma i suoi ... L'agente di Onana incontra lo United Inter che è sempre indi capire se il Manchester United ...... indell'ufficialità di Sandro Tonali al Newcastle - solo giocatori stranieri. Il primo ...valutazione 57 milioni di euro) che nel 2018 seguì Maurizio Sarri nella tratta Napoli - Londra (...... per il quale sono in corso dei contatti concreti per ottenere il via libera del calciatore e bloccarlo, indi definire pure l'intesa col. CONTATTI IN CORSO - Considerando l'età e la ...

Chelsea, attesa la terza offerta per Mount: United in pressing Calciomercato.com

Derby di mercato tra Inter e Milan per Romelu Lukaku: il belga sembra avere le idee chiare, ma i piani del Chelsea sono diversi ...In attesa di novità sul fronte Frattesi, Lukaku e Onana, l' Inter si prepara a piazzare il colpo Cesar Azpilicueta per puntellare il reparto arretrato dopo la partenza di Milan Skriniar. Il difensore ...