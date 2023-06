Celta Vigo | UFFICIALE | Benitez è il nuovo allenatore

(Di venerdì 23 giugno 2023) Rafatorna in pista: è ildelnel campionato de La Liga. Ecco il comunicato del club spagnolo Rafatorna in pista: è ildelnel campionato de La Liga. Ecco il comunicato del club spagnolo. COMUNICATO – La stagione del Centenario, un evento indimenticabile e irripetibile per il Celticismo, suggerisce che avrà un formidabile leader dalla panchina: il Real Clubha raggiunto un accordo di principio con Rafa Benítez in modo che l’del Madrid possa guidare la squadra olivastra quest’anno così speciale e altre 2 campagne. Rafa Benítez è uno degli allenatori di maggior successo nella storia del nostro ...

Sempre in tema partenze, manca l'accordo colper Carles Perez. Con il Sassuolo si parla ancora di Frattesi , ma la Roma non supera i 30 milioni nella valutazione del centrocampista. Si ...L'allenatore spagnolo, senza club dal gennaio 2022 per aver incassato l'esonero dall'Everton, è diventato il nuovo tecnico del. Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (LaPresse) - ...... Rafael Benitez Attraverso un comunicato sul proprio sito, ilha comunicato di aver scelto Rafa Benitez come nuovo allenatore della prima squadra. Pochi giorni fa Marca aveva anticipato la ...

La prossima settimana Tiago Pinto sarà a Milano per incontrare di nuovo il Sassuolo con cui non c'è ancora l'accordo ufficiale per Volpato (richiesta non inferiore agli 8,5 milioni) e Missori. Va ...L'ex allenatore del Napoli, fermo dopo l'esperienza all'Everton, ha raggiunto l'accordo fino al 2026 col suo nuovo club: ecco quale ...