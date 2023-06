Celta Vigo | Rafa Benitez sarà il nuovo allenatore | è ufficiale

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ilha scelto il suol’ex Napoli e Liverpoolel. Ad annunciarlo è stato lo stesso club spagnolo attraverso un comunicatosul proprio sito: “La stagione del Centenario, un evento indimenticabile e irripetibile per il Celticismo, suggerisce che avrà un formidabile leader dalla panchina: il Real Clubha raggiunto un accordo di principio conBenítez in modo che l’del Madrid possa guidare la squadra olivastra quest’anno così speciale e altre due stagioni“. “Benítez è uno degli allenatori di maggior successo nella storia del nostro paese e ha guidato squadre di livello mondiale nei principali campionati ...

