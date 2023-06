Ceferin | «A Istanbul non è stato tutto perfetto e chiedo scusa per la finale di Parigi»

(Di venerdì 23 giugno 2023) Aleksander, presidente della Uefa, è intervenuto durante l’European Football Fans Congress che si è tenuto presso il National Football Museum di Manchester.ha voluto chiedereper i disordini e disagi subiti dai tifosi in occasione delladi Champions League tra Manchester City e Inter. «Sappiamo bene che anon èe non sto certo minimizzando i problemi incontrati da alcuni. Ma continuiamo a lavorare insieme per migliorare ciò che possiamo. Penso in particolare ai collegamenti di trasporto, per comprendere meglio l’accoglienza dei tifosi disabili e l’accesso all’acqua e ai servizi igienici per tutti. Posso assicurarvi che ladi Champions League del prossimo anno ...

Aleksander, presidente della UEFA, ha parlato della finale di Champions League tra Inter e Manchester City Aleksander, presidente della UEFA, ha parlato della finale di Champions League tra Inter e Manchester City. LE PAROLE ...AGI - Il presidente dell'Uefa, Aleksander, ha ammesso che 'non tutto è stato perfetto' per i tifosi nell'organizzazione della finale di Champions League a, in particolare 'per i trasporti da e per lo stadio Ataturk , l'...Il presidente dell' Uefa, Aleksander, intervenuto all'apertura del congresso dei tifosi europei a Manchester , la città del City ...che sono stati riscontrati dai tifosi per recarsi ad:...

Ceferin: “Istanbul, in finale di Champions non è stato tutto perfetto” Io Tifo Inter

I tifosi giunti a Istanbul hanno vissuto un'esperienza da incubo, tra pochissime navette, ingorghi di ore, bus come carri bestiame e insufficiente accesso ad acqua e servizi igienici ..."Sappiamo bene che a Istanbul non tutto è stato perfetto e non intendo nascondere i problemi", ha ammesso Ceferin ...