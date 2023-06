Ceccarelli | oro nei 100 metri agli Europei a squadre

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ancora Samuele, re europeo dei 100. Ai Giochi, lo sprinter italiano è meda d’oro. Partenza a razzo, un piccolo calo a metà corsa e poi l’allungo finale che gli garantisce il primo posto in 10.13, lo stesso tempo del Golden Gala di Firenze. Adesso l’Italia, dopo la prima giornata, è prima nel medare seguita dalla Gran Bretagna. Il resoconto della gara: “Samuelec’è, non tradisce le attese, vince e convince, spostando con imprevista naturalezza il potrenziale macigno che chiunque, nella condizione di sostituto del totem Marcell Jacobs, avvertirebbe sulla testa. Samuele non si fa impressionare. Reagisce bene allo sparo (0.179), accelera come sa, dai 30 ai 70 è addirittura magnifico; poi, come già accaduto al Golden Gala di Firenze, il 2 giugno, ...