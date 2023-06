In 10.13 Samueleha vinto la medaglia d'nei 100 metri nella sua gara della division 1 degli Europei a squadre di atletica leggera in corso a Chorzow con il tempo di 10.13. Il velocista azzurro ha ...... maschile 54kg e 58kg - Finali per il bronzo e per l': EVENTUALI SOFIA ZAMPETTI (46kg), ... SAMUELE20.00 Tuffi Piattaforma 10m individuale femminile - Finale : EVENTUALI MAIA BIGINELLI, ...... ma saranno presenti i campioni olimpici della 4x100 Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, l'europeo dei 10.000 Yeman Crippa (nei 5000 e il nuovo asso Samuele(nei 100). Non ...

Ceccarelli oro nei 100 metri agli Europei a squadre, primato personale eguagliato Corriere della Sera

Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri nella sua gara della division 1 degli Europei a squadre di atletica leggera in corso a Chorzow con il tempo di 10.13. Il velocista azzurro h ...Strepitosa prova di Ceccarelli che si impone nei 100 metri, con autorità. Anche grazie al suo successo, l’Italia domina il medagliere della prima giornata dei Giochi Europei.