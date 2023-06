Caso Titan. La legge del mare che impone di cercare chi è disperso vale solo per i poveri

(Di venerdì 23 giugno 2023) In mezzo a tutti i “se la sono andata a”, “non sono per niente commosso” e perfino ai “ben gli sta”, nel coro social sulla

Ildelè "incredibilmente complesso" data l'area remota delle ricerche, "questo ambiente è incredibilmente spietato", ha detto la Guardia Costiera americana, rispondendo a chi chiedeva del ...Quel che è noto è che chi acquistava il biglietto per un posto suldoveva firmare una lunga e articolata liberatoria in cui venivano messi a conoscenza che il mezzo non era classificato né ...Neldel, 'chi stava progettando e gestendo il sommergibile era stato avvertito sia internamente " a quanto pare c'era un ingegnere che ha abbandonato il progetto perché non ci credeva " ...

Tragedia del Titan, rumori compatibili con l'implosione rilevati già domenica dalla Marina militare RaiNews

A leggere i commenti sui social a proposito delle ricerche del sommergibile imploso vicino al relitto del Titanic appare evidente che la colpa di chi era dentro il sottomarino era quella di essere ric ...Alessandro Iafrati, direttore dell’Istituto di ingegneria del mare del Consiglio nazionale delle ricerche: “Come se una mano avesse stritolato una lattina” ...