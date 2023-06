Dalla Rai al Parlamento. La Lega vuole trascinare in aula ilSantanché , l'inchiesta di Report sulle aziende che fanno capo alla ministra del Turismo di Fratelli d'Italia. Bilanci in rosso, lavoratori senza Tfr e mancato saldo delle forniture alle ditte, ...CAPRI - Una risata quasi ostentata, dalla vista a strapiombo dei Guardini di Augusto. È sotto assedio, Daniela, ma nega in ogni modo di essere preoccupata. "Ildelle inchieste Ma io sono molto tranquilla". Mentre traballa il suo posto da ministra, è ospite di "Capri d'Autore" per parlare di ...Secondo Toni Ricciardi , vice capogruppo Pd a Montecitorio, "le parole lapidarie di oggi suldel capogruppo della Lega" dimostrano "la gravità della situazione e anche come la ...

Caso Santanchè, Lega: spieghi in aula. La ministra: «Sono tranquilla» Il Sole 24 ORE