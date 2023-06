Caso Santanché | anche Lega e Forza Italia col fiato sul collo della ministra | «Deve chiarire» Silenzio FdI | Renzi si sfila

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ilsollevato da Report apre un possibile fronte interno nella maggioranza, con lae un pezzo diche ora chiede alladel Turismo diin aula dopo che la stessa richiesta era arrivata dalle opposizioni. Il primo a sollevare la questione tra gli alleati è stato il capogruppoalla Camera, Riccardo Molinari, che a Rainews24 ha detto: «Aspettiamo che il ministrospieghi le sue ragioni». E poco dopo gli ha fatto eco il capogruppo al Senato del Carroccio, Massimiliano Romeo: «Questa è la linea che teniamo», per poi aggiungere: «Dimissioni? No, questo no, noi abbiamo sempre avuto una posizione garantista. Venendo a spiegare in aula la questione però si ...

Claudio Lotito - conclude Renzi parlando deldella commissione Bilancio sul dl Lavoro - ha dato un segnale, è decisivo in commissione Finanze e visto che starà lavorando a qualcosa, ha fatto ...Leggi Anche Leghista arrestato, Pini diceva: "Minenna piazzato da me e Giorgetti" Al centro delle tensioni non c'è solamente la vicenda della ministra di Fratelli d'Italia Daniela, ma ...... e quindi ecco come si potrebbe scavallare l'estate rinviando uno degli scogli che più ha creato problemi alla tenuta del governo, tormentato anche dalSantanchè. La ministra del Turismo non ha ...