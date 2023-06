Caro prezzi | ecco la card con bonus di 380 euro per la spesa A chi spetta e come funziona

(Di venerdì 23 giugno 2023) Contro ilche svuota il carrello dellaarriva unaper aiutare circa un milione e 400 mila famiglie in difficoltà economica. Fornire un contributo per abbattere le spese legate alla crescita deidei beni alimentari, a partire da quelli del pane, della frutta e dal latte è l’obiettivo di undel valore di 382, da attivare entro il 30 settembre a cui sta lavorando...

Si tratta di un sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e allevatori particolarmente colpiti dalenergia e dall'aumento dei[…] Navigazione articoli Taggia, via ai ......aerea che si è aggiudicata la continuità territoriale aerea in Sardegna e che propone i suoi... Anzi, sì, ma si sfiora il teatro dell'assurdo tantoa Ionesco: partenza confermata alle 6:25 ...Voli low cost, l'aggiunta del bagaglio e la scelta del posto costanoSecondo l'indagine, ... questo renderebbe facilmente confrontabili i, sia attraverso i siti delle compagnie (in cui ora ...

La Bce ribadisce che i salari non devono aumentare per evitare una spirale inflazionistica: l'unica ricetta, per Francoforte, è l'austerità.Si riduce il “tesoretto” delle famiglie veneziane, che comunque resta attestato sui 16 miliardi di euro I danni dell’inflazione, che cresce, si riflettono anche sul risparmio dei veneziani. Con i tass ...