(Di venerdì 23 giugno 2023), si ha l’impressione che tante giunte comunali guidate da partiti di– i giusti della storia – rincorrano con super solerzia i temi mainstream strappa like ele buche e le erbacce. Ultimo caso: una sponda del ponte sulla metropolitana di Cernusco sul Naviglio, dove lavoro, bellamente pitturato dall’amministrazione comunale con i colori dell’in appoggio all’inclusione, al dialogo, ai diritti di tutti. Sui social poi, ho notato l’entusiastica gara di assessori e simpatizzanti a farsi selfie per questa cruciale realizzazione. Credo che etero e omo, esclusi e inclusi, tutti saremmo più contenti se la stessa sempre puntuale attenzione che molti municipi gestiti dai giustiebbasta offrono ai nuovi diritti, fosse rivolta a pulizia, manutenzione aree verdi e decoro urbano. ...

... ma inseguito dalla signora viene poi convinto ad accettare il patto e mentre si avvia mestamente (con tutta la bravura del Sordi attore drammatico) verso la clinica per contraccambiare aprezzo ...... il documentario di Toni Capuozzo dal titolo 'presidente... ti saluto', regia di Roberto ... condotto da Cesara Buonamici con Paolo Del Debbio e Nicola. (Tgcom24) Milano Post Milano Post è ...Il programma condotto da Nicolaaffronta temi d'attualita', di politica e di economia in ...44 - I MIEI PIU' CARI AMICI TWENTYSEVEN 18:00 - LA CASA NELLA PRATERIA I - II - III - IV - UN...

Caro Porro, i sindaci di sinistra la smettano: meno arcobaleno, più catrame Nicola Porro

I fedelissimi di Palermo ai tempi di Cdp lo raggiungono in Acea, Luna Berlusconi in pole per la candidatura al Senato e le altre pillole del 19 giugno.ROVELLO PORRO – Oggi, lunedì, alle 10 nella chiesa parrocchiale di via Cardinal Ferrari il funerale di Cristina Banfi, “anima” del corpo di majorettes del paese. Cristina è scomparsa nel ...