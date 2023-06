Leggi Anche, calano i decessi in Italia: - 15% tra gli uomini e - 8% tra le donne I sintomi che non vanno ignorati Troppo spesso, le diagnosi avvengono quando ilè in uno stadio ......9 milioni di menzioni) sia ancora la patologia di cui si parla maggiormente, seguito dal(757mila mentions) e dall'influenza (356mila). 'L'Hiv/Aids ha registrato un numero significativamente ......9 milioni di menzioni) sia ancora la patologia di cui si parla maggiormente, seguito dal(757mila mentions) e dall'influenza (356mila). "L'Hiv/Aids ha registrato un numero significativamente ...

Cancro, allarme tumori della faringe: in trent'anni aumentati del 300% TGCOM

Gli esperti: "Riduzione dell'incidenza grazie al vaccino contro il Papilloma virus (Hpv) visibile solo a partire dal 2060" ...(Adnkronos) – I giovani non parlano di Hiv e Aids, praticamente assenti dai loro scambi sui social, così come la prevenzione, con pochissimi accenni al test rapido. Mentre ha successo la pericolosa ch ...