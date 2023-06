Campionati Italiani ciclismo | oggi la crono femminile | ecco il percorso

Dopo il ritiro al Giro d'Italia per il Covid e la rinuncia al Giro di Svizzera a causa dei problemi di stomaco si è presentato in Trentino aprendo icon una prova sontuosa. Nulla ...Secondo giorno deidi ciclismo 2023 a Comano Terme. Oggi sarà il turno della gara a cronometro delle donne élite ed under23: guarda il ...... le cose stanno cambiando, anche grazie a molti giocatori di talento che giocano in... Non ha dubbi, quando parla dei calciatori sloveni, Arden Stancich, uno dei massimi conoscitori...

Campionati Italiani di ciclismo, Ganna trionfa nella cronometro La Gazzetta dello Sport

Filippo Ganna è il re della cronometro: è lui il Campione d'Italia per la quarta volta. Missione tricolore ai Campionati nazionali in Trentino, sabato la gara in linea.