Camorra | tre misure cautelari della Dia di Napoli per estorsione

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è anche un imprenditore ritenuto in rapporti con il clan Mallardo di Giugliano in Campania (Na) tra le tre persone alle quali la Dia diha notificato altrettanti provvedimentiper i reati associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa,e tentataaggravate dalle finalità mafiose. L’imprenditore – secondo quanto emerso da indagini coordinate dalla Dda di– avrebbe imposto le estorsioni a suoi colleghi. Le altre due persone destinatarie delle, ritenute legate al clan Mallardo, sono invece accusate di avere estorto 90mila euro a un imprenditore edile di Giugliano impegnato nella realizzazione di un complesso residenziale composto da 12 appartamenti. L'articolo ...

