Camilla contro la principessa Anna | “Non sei tu la Regina”

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 giugno 2023) Lo scorso 6 maggioè stata incoronatad’Inghilterra insieme al marito Re Carlo III. Da allora, teoricamente, nessuno può zittirla o contraddirla. La, però, che per quanto riguarda il temperamento è molto simile alla madre, laElisabetta II, non si sarebbe fatta troppi problemi ad esprimersi nei suoi riguardi. Fonti vicine alla Royal Family, infatti, rivelano chenon starebbe simpatica ad alcuni membri della Famiglia Reale, tra cui, anche, Kate Middleton. In un’intervista rilasciata a GBNews, lo stilista David Emanuel ha rivelato che fonti vicine alla Royal Family gli avrebbero parlato di una lita tra lae la: “C’è stato un duro confronto tra ...