(Di venerdì 23 giugno 2023) (Adnkronos) –sull’, nella giornata di– venerdì 23 giugno –a Bari e Palermo ein 21(comprese Roma e Firenze), verde invece solo a Napoli, Milano, Genova e Civitavecchia. E’ quanto evidenzia il bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute che monitora 27 capoluoghi. Sabatoverde in 23, ma saràa Roma, Palermo, Latina e Bari. Ieri la Protezione civile regionale siciliana ha diffuso un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte die per le successive 24 ore. Perè previsto a Palermo il livello 2 (colore) per il rischio di ...

sull', nella giornata di oggi - venerdì 23 giugno - bollino arancione a Bari e Palermo e giallo in 21 città (comprese Roma e Firenze), verde invece solo a Napoli, Milano, Genova e ...... acquisita da uno dei satelliti Copernicus Sentinel - 3 il 20 giugno 2023, mostra i pennacchi di polvere sahariana che raggiungono l'occidentale in concomitanza con la prima ondata di...Le immagini sono state successivamente stampate digitalmente insu un tessuto crêpe de chine ...riciclato in nome della sostenibilità Arrow Zara Tindall La royal ha aggirato l'ostacolo del...

Caldo Italia, oggi bollino arancione in 2 città e giallo in 21 Adnkronos

Temperature in discesa di qualche grado nel weekend grazie a una rapida ondata di maltempo e temporali, che in alcuni casi saranno forti, sull'Italia. A scalfire temporaneamente ... fresca che si ...Caldo sull’Italia, nella giornata di oggi – venerdì 23 giugno – bollino arancione a Bari e Palermo e giallo in 21 città (comprese Roma e Firenze), verde invece solo a Napoli, Milano, Genova e Civitave ...