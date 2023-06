Calciomercato | ufficiale Neves all’Al Hilal

(Di venerdì 23 giugno 2023)il trasferimento di Ruben: il portoghese lascia il Wolverhampton e l’Europa per 55 milioni di euro L’Al-ha annunciato l’arrivo di Ruben. Il centrocampista portoghese ha firmato a Parigi con la squadra saudita un triennale fino al 2026. Il classe ’97 ha lasciato il Wolverhampton per 55 milioni. Lascia l’Europa con appena 33 presenze nelle coppe continentali.

Commenta per primo L'Olympique Marsiglia ha annunciato il nuovo allenatore: Marcelino ha firmato un contratto di due anni fino al 2025 , l'accordo è stato trovato nella notte dopo che il club francese ...- Ora è: il Marsiglia ha un allenatore e non è Christophe Galtier. In panchina arriva piuttosto Marcerino Toral , il quale prende il posto di Igor Tudor come confermato dalla ......di oggi venerdì 23 giugno. Ore 19.15 MediasetSport riporta delle novità sull'affare Tonali. Oggi avrebbe dovuto essere il giorno delle visite mediche , in vista dell'annuncio...

Retegui sbarca in Serie A: annuncio UFFICIALE in diretta CalcioMercato.it

Mancano solo le firme per l’ufficialità di Tonali al Newcastle, dalla Romania il centrocampista a breve volerà in Inghilterra dove ad attenderlo troverà un nuovo ...Ormai è troppo tardi , dopo il clamoroso errore delle sviste dell’arbitro nel match tra Francia e Italia, con il gol non convalidato agli azzurri del ct Nicolato. L‘Uefa corre ai ripari e dicide infat ...