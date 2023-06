Calciomercato | Roma Kluivert atteso a Bournemouth per visite mediche

Ryan Gravenberch in azione (LaPresse) -.itGravenberch, 40 milioni e la Serie A ...di Gravenberch ha raggiunto quella soglia dei 40 milioni per cui i suoi estimatori in Italia (, ...Doppio colpo a parametro zero della, chi aveva giocato d'anticipo è l'Udinese. Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora IL TABELLONE -, NEWS E TRATTATIVE LIVE PONTUS ALMQVIST al ...L'olandese, dopo il prestito al Valencia, è diretto in Premier League.- Il Bournemouth sta per concludere l'acquisto di Justin Kluivert dalla. Il 24enne olandese, figlio d'arte, che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Valencia, secondo i media britannici, è atteso oggi a Bournemouth per svolgere le visite mediche di rito. A ...

Risposta immediata di Mourinho alla Uefa dopo la squalifica di quattro giornate. L'allenatore della Roma lascia la Football Board di Boban ...Il Bayern Monaco ha ufficializzato l'arrivo del nazionale portoghese Raphael Guerreiro (a parametro zero), che firmerà con il club bavarese per tre stagioni fino all'estate 2026. (ANSA) ...