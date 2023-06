Calciomercato PSG | arriva un altro italiano a Parigi | Cher Ndour

(Di venerdì 23 giugno 2023)PSG,va a rimpolpare la colonia italiana deini: il centrocampista azzurrodal Benfica Si amplia la colonia italiana del Paris Saint Germain:è vicino a diventare un nuovo giocatore del PSG. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il centrocampista, che conta 26 presenze con le nazionali giovanili azzurre, dovrebbere da svincolato dal Benfica. Di seguito le sue parole di addio ai portoghesi. «Sono stati tre anni di crescita e apprendimento che resteranno per sempre nella mia carriera e nella mia vita. Ho sempre dato tutto per questa maglia, fino all’ultimo secondo. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato in questo periodo, senza eccezioni. Sarò sempre uno di voi. Grazie Benfica».

