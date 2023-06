Calciomercato | Napoli Stampa | Lozano tentato da club arabi

... il messicano (classe 1995), con la maglia azzurra delha giocato 155 partite, segnando 30 ... Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora IL TABELLONE -, NEWS E TRATTATIVE LIVE PONTUS ...Piotr Zielinski è uno degli argomenti più caldi deltargato Calcio. Con il contratto in scadenza nel 2024, la Lazio di Maurizio Sarri ha più volte tentato il calciatore polacco per farlo tornare dal tecnico toscano. Secondo le ...SKY - Non si ferma il, soprattutto per quanto riguarda l'Arabia Saudita. Molti club sauditi, infatti, hanno messo gli occhi su Hirving Lozano. L'ala delha aperto alla cessione. Il suo contratto è in ...

Calciomercato Napoli, si avvicina il primo colpo dell'era Rudi Garcia: il nome - calcionapoli24.it mobile CalcioNapoli24

Il futuro di Hirving Lozano sta per decidersi: secondo quanto riportato da Sky UK, sul messicano del Napoli si sono mossi negli ultimi giorni diversi club arabi, intenzionati a comprarlo e ...Niente da fare per il ritorno di Jorginho in Serie A: il centrocampista della nazionale ha detto no al corteggiamento ...