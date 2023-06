Calciomercato | Napoli Stampa | Lozano tentato da club arabi

Adesso l'Empoli deve lavorare per la successione di Vicario: i nomi sono Caprile del Bari (probabilmente via), Carnesecchi e Cragno .Secondo i media inglesi, Sky Sport Uk in testa, infatti, alcuni club della Lega saudita professionistica avrebbero come obiettivo di mercato l'esterno messicano del, il quale sarebbe pronto ad ...Non si ferma il, soprattutto per quanto riguarda l'Arabia Saudita che ora avrebbe messo nel mirino ... L'ala delha aperto alla cessione. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024.

Calciomercato Napoli, si avvicina il primo colpo dell'era Rudi Garcia: il nome - calcionapoli24.it mobile CalcioNapoli24

L'ex tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è tornato all'ombra del Vesuvio per trascorrere un po' di relax a Ischia.Il messicano ha ancora un solo anno di contratto con il club partenopeo.NAPOLI (ITALPRESS) - Marcelo Brozovic, cercato dall'Al-Nassr, ...