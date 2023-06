Calciomercato Napoli | il PSG prepara l’offerta da 115 milioni per Osimhen

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 giugno 2023), il PSG fa sul serio per Victor: i francesi pronti a fare una prima offerta da 115Secondo quanto riportato da Repubblica.it, ilè pronto a ricevere la prima offerta delestivo per Victor. Il PSG avrebbe pronti infatti 115per il capocannoniere della Serie A. Non abbastanza per convincere De Laurentiis, ma abbastanza per convincerlo a farlo sedere al tavolo delle trattative.