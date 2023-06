Calciomercato Napoli | Gollini non è stato riscattato ADL prova il colpo da novanta

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il Presidente del, Aurelio De Laurentiis, è al lavoro per il mercato estivo della società. Dopo l’addio di Luciano Spalletti e quello imminente di Cristiano Giuntoli, le strategie non sono cambiate e l’obiettivo è rendere la squadra ancora più competitiva acquistando nuovi giovani calciatori e cedendo chi è senza motivazioni. Come riporta l’edizione de L'articolo

, si discute in queste ore il futuro di Victor Osimhen! De Laurentiis vuole offrirgli un rinnovo di contratto , ma sull'attaccante nigeriano pesa l'interesse del Paris Saint - ...SSC- I prossimi giorni si preannunciano caldi sul fronte Osimhen , perché è atteso l'importante incontro fra l'agente Roberto Calenda e il patron del, Aurelio De ...SSC- Si avvicina il 1° luglio, primo giorno utile per i club esteri per poter versare i 60 milioni della clausola rescissoria per assicurarsi il difensore sudcoreano Kim Min - ...

Come annunciato anche nella conferenza di presentazione, Rudi Garcia è pronto a lasciare il suo tocco sul Napoli. Ravanelli non approva ...Il futuro di Tommaso Baldanzi non è ancora scritto. Il talentuoso calciatore di proprietà dell'Empoli sta crescendo ...