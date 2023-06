Calciomercato Milan – Terzino dalla Premier? Ecco la novità

SalutatoSkriniar , l' Inter pare aver già trovato il nuovo pilastro della sua linea difensiva. Sarebbe, infatti, in dirittura d'arrivo la trattativa per portare sulla sponda nerazzurra del Naviglio, il ...Thuram (LaPresse) -.itCon un vero e proprio colpo di coda, infatti, i nerazzurri sono passati in vantaggio rispetto alnella corsa a Thuram. Grazie ad un blitz 'covato' da diversi ...A dirlo è stato Beppe Riso, agente del centrocampista quasi ex, all'aeroporto di Linate di ritorno dalla Romania. Tonali -.itIl procuratore ha fatto il punto della trattativa che ...

in queste ore caldissime, da pochissimi istanti, è venuta fuori una notizia che riguarda il Napoli e soprattutto Victor Osimhen.Il Milan che ha deciso di lasciar partire Sandro Tonali destinazione Newcastle potrebbe definire altre cessioni importanti in questa finestra di calciomercato ...