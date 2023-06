Calciomercato Milan – Incontro in agenda per Frattesi | costa 40 milioni

... 'Nessuna trattativa in corso col'La trattativa con il Chelsea però non è facile, con i 'Blues' che vorrebbero monetizzare dall'addio del belga. Lukaku, classe '93 (LaPresse) -... che sulle pagine del Corriere dello Sport parla degli ultimi aggiornamenti sulrosa, ... È di proprietà delcome il 19enne attaccante Marco Nasti , un altro giovane entrato nei radar ...Dopo le clamorose mosse registrate nella giornata di ieri, in primis il summit- Newcastle per Tonali a Milano, ilriparte con queste domande: Lukaku andrà alThuram è ...

Calciomercato Milan – Esterno offensivo, un sondaggio inaspettato Pianeta Milan

Londra -Torino Il nome nuovo che sbuca fuori dal mazzo di carte dei papabili per il centrocampo é quello Thomas Partey. A prescindere dalla permanenza di Rabiot, la Juventus deve intervenire sul merca ...CALCIOMERCATO - In attesa dell'ufficialità del trasferimento del mediano ex Brescia al Newcastle, è partito un duello di mercato senza esclusione di colpi tra M ...