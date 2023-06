Calciomercato Milan – Fofana può tornare ad essere un obiettivo reale

(Di venerdì 23 giugno 2023) Seko, ex Udinese oggi al RC Lens,didelper l'estate? Al Diavolo è sempre piaciuto, ma costa moltissimo

... nazionale statunitense e di origini liberiane, figlio d'arte di "un certo" George, exe ... Secondo fonti incrociate di, il belga classe 1997 sarebbe pronto a vestire la maglia ...1 Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport iltorna a pensare a Seko Fofana , centrocampista ex Udinese che il Lens valuta 35 milioni di euro.Dopo le clamorose mosse registrate nella giornata di ieri, in primis il summit- Newcastle per Tonali a Milano, ilriparte con queste domande: Lukaku andrà alThuram è ...

Calciomercato Milan – Esterno offensivo, un sondaggio inaspettato Pianeta Milan

Il patron Iervolino incontro l'amministratore delegato Milan a Roma per scegliere il naming della nuova campagna di fidelizzazione. La Salernitana svelerà i dettagli il 24 giugno alle ore 11, nei salo ...Il dado è tratto. Sandro Tonali è a un passo dal trasferimento al Newcastle. L'accordo con il club inglese c'è e porterà nelle casse del Milan circa 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Al gioc ...